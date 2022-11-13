BAL'da Aliağaspor FK Çeşme'ye yenildi

Bölgesel Amatör Ligi’nin 7.haftasında deplasmanda Çeşme Belediyespor’a konuk olan Aliağaspor FK, sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.İZMİR (İGFA) - Ev sahibi takımın gollerini 29’da Hüseyin Çıray, 47’de Alper Önal kaydederken, Aliağaspor FK’nın tek golünü 43’de İlker Ataseven attı. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan sarı siyahlılar 10.grupta 14 puanda kaldı. Sahaya lider olarak çıkan Aliağaspor FK, liderliği averajla Kartalspor’a kaptırdı.

Çeşme ilçe stadında oynanan mücadeleyi Salih Taştepe, Osman Öztekin, Burak Dayıoğlu, Metehan Erkin hakem dörtlüsü yönetti.

29.dakikada ev sahibi takımda Hüseyin Çıray, ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde yaptığı yarım vole vuruşla topu ağlarla buluşturarak Çeşme Belediyespor’u 1-0 öne geçirdi.

1-0 yenik duruma düşen Aliağaspor FK, ilk yarıyı eşitlikle kapatmak için rakibi karşısında baskısını artırdı. 43.dakikada sol taraftan organize gelişen Aliağaspor FK atağında Halil Çelik, yerden yaptığı ortayla topu ceza alanı içerisindeki arkadaşı İlker Ataseven ile buluşturdu. İlker, yaptığı plase vuruşla topu kalecinin solundan filelere gönderdi. (1-1)

İlk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısı golle başladı. 47.dakikada Hakan Esa’nın sol taraftan yaptığı ortaya yükselen Alper Önal, yaptığı kafa vuruşuyla Çeşme Belediyespor’u 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçında skorunu belirlerken Aliağaspor FK, ligdeki ilk mağlubiyetini almış oldu.