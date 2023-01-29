BAL'da Aliağaspor-Alaçatıspor berabere kaldı

Bölgesel Amatör Ligi’nin 14.haftasında sahasında Alaçatıspor’u konuk eden Aliağaspor FK, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.İZMİR (İGFA) - Aliağa Atatürk Stadında oynanan karşılaşmayı Aydın bölgesinden Şevket Can Arslan, Ahmet Eser, Gözde Kan, Sinan Özcihan hakem dörtlüsü yönetti.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yoğun ilginin olduğu karşılaşmada mücadeleyi taraftarlarla birlikte tribünden takip etti.

Taraftarının yoğun desteği ile karşılaşmaya etkili başlayan Aliağaspor FK, 17.dakikada Muhammet Ali Aydın’ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Ceza alanı içerisinde yaşanan karambolden faydalanan Muhammet Ali Aydın, ilk pozisyonda direkten dönen topu filelerle buluşturdu. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da tek golü oldu.

Ev sahibi takım karşılaşmanın ikinci yarısında hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. Aliağaspor FK, farkı ikiye çıkarmak isterken golü kalesinde gördü. 85.dakikada Hasan Erbey’in sol taraftan kullandığı kornerde İmam Almas, yaptığı kafa vuruşuyla maça eşitliği getirdi (1-1) Mücadelede başka gol olmayınca takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Aliağaspor FK bu sonuçla birlikte 27 puanla ikinci sıradaki yerini korurken Alaçatıspor 24 puanla 5.sırada kaldı.