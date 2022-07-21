Bakan Özer filenin 'Dünya Şampiyonları'nı ağırladı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Brezilya'da düzenlenen Voleybol Liseler Arası Dünya Şampiyonası'nda namağlup bir şekilde şampiyon olan TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncu ve yöneticilerini kabul etti.ANKARA (İGFA) - MEB Tevfik İleri Salonu'nda gerçekleşen kabulde Brezilya'da düzenlenen organizasyonda oynadığı 6 karşılaşmada tüm rakiplerini yenerek dünya şampiyonluğuna ulaşan TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı oyuncuları makamında kabul eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin uluslararası yarışmalarda geçmişe kıyasla çok önemli başarılar elde ettiğini kaydetti.

Türkiye Voleybol Federasyonu'yla yaptıkları iş birliğinin bunda çok önemli katkı sağladığını ifade eden Bakan Özer, bu tür iş birliklerinin, birikimlerin eğitimle ilişkilendirilmesi durumunda çok daha büyük başarılar elde edileceğini söyledi.

Bu başarının bir sürpriz olmadığını dile getiren Özer, "Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanımızı kutluyorum, gerçekten gönüllü bir şekilde bu spor lisemizin Türkiye'de örnek olması için yıllardan beri büyük mücadele sarf ediyor, büyük emek veriyor." diyerek bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın da hazır bulunduğu kabulde, Bakan Özer, sporculara satranç takımı ve tablet, sporcular ise Bakan Özer'e 60 numaralı ve üzerinde imzalarının bulunduğu çerçeveletilmiş forma hediye etti.