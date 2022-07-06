Bakan Kasapoğlu: "Rekorda bizim, altında bizim, gümüş de..."
Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlarda, Deniz Ertan ve Victoria Zeynep Güneş altın madalya, erkeklerde ise Berkay Ömer Öğretir altın madalya, Emre Sakcı ise gümüş madalya kazandı. Bakan Kasapoğlu, "Rekorda bizim, altında bizim, gümüş de" diyerek sporcuları tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Türkiye Yüzme Milli Takımı'ndan Viktoria Zeynep Güneş, Akdeniz Oyunları kadınlar 200 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.
Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda Güneş, finalde 2:26.48'lik derece elde ederek altın madalyaya uzandı. Güneş, 100 metrede de final yüzmüş ve bronz madalya almıştı.
Yüzme erkekler 100 metre kurbağalamada altın madalya da Türkiye'ye gitti. Milli yüzücü Deniz Ertan da, 4.08.04 derecesiyle altın madalya kazandı.
Oyunlar rekoru kıran Berkay Öğretir'i ile birlikte Emre Sakcı'da gümüş madalya kazandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, yüzmede tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Rekorda bizim, altında bizim, gümüş de!" diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Kasapoğlu, sporcuların kaydettiği başarılarla ilgili ayrı ayrı paylaşımlarda bulunurken, sporcuları gönülden tebrik etti.
https://twitter.com/kasapoglu/status/1544386739485265924
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