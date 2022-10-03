Bakan Kasapoğlu'ndan Bursa Yenişehir'deki spor tesislerine ziyaret

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde spor tesislerinde incelemeler yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasap, spor yatırımlarının hız kesmeden süreceğini açıkladı.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yenişehir'deki spor tesislerinde incelemelerde bulunup ilçeli yöneticilerden çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiler aldı. Bugüne değin spor alanındaki yatırımları anımsatan Bakan Kasapoğlu, yatırımların artacak süreceğini belirtti.

Yenişehir Belediyesi Matay Spor Kompleksi'nde Bakan Kasapoğlu'nu ağırlayan Belediye Başkanı Davut Aydın, "Sağlıklı yaşamın bir numaralı anahtarının spor olduğu bilinciyle çocuklarımızın, gençlerimizin spor yaparak gelişmelerini sağlamak amacıyla Matay Spor Kompleksi'mizi gençlerimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.

İlçedeki spor yatırımlarını daha da artırmayı ve herkesin spor yaptığı bir ilçe konumuna gelmeyi amaçladıklarını anlatan Başkan Aydın, Bakan Kasapoğlu'na ziyaretlerinden ve ilçedeki spor tesislerine vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkür etti.