Bakan Kasapoğlu, gençlerle basketbol oynadı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorum Millet Bahçesi’nde gençlerle basketbol oynadı. Vali Mustafa Çiftçi, Başkan Aşgın ve Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün de yer aldığı tek pota basketbol maçı hayli çekişmeli geçti. Maç sonunda kazanan dostluk oldu.

ÇORUM (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorum’a uğradı. Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin karşıladığı Bakan Kasapoğlu, Millet Bahçesi’nde ağırlandı.

Program dönüşü Ankara’ya giderken Çorum’da mola veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Millet Bahçesi’ne gelen vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi, muhabbet etti. Gençlerle basketbol da oynayan Kasapoğlu, Çorum’da spor gelişmesi için, her branşa yönelik önemli projeleri, tesisleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik’in de eşlik ettiği ziyarette Bakan Kasapoğlu daha sonra Çoruminia’yı gezerek Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve Rektör Öztürk’le samimi bir havada sohbet etti.

Son 3 yılda Çorum merkeze 120 Milyon TL spor yatırımı

Bakan Kasapoğlu’nun Çorum’a gelişi ve Millet Bahçesi’nde vatandaşla buluşması ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun özellikle spor yatırımları konusunda çok büyük destekleri olduğunu vurguladı. Kasapoğlu’nun her daim Çorum’un yanında olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, verdiği destekler nedeniyle Bakan Kasapoğlu’na teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Bakan Kasapoğlu’nun son üç yılda sadece Çorum merkeze 120 Milyon TL’lik spor yatırımı yapılmasında büyük emeği olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, “Sayın Bakanımızla yapımları tamamlanan spor tesislerimizin açılışlarıyla ilgili de istişarede bulunduk. Yarı olimpik yüzme havuzları, nizami sentetik futbol sahaları, semt sahaları ve yapımı tamamlanan diğer spor yatırımlarımızı Sayın Bakanımızın da katılımlarıyla açmayı planlıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde açılış programlarını netleştirip, bu önemli tesislerin açılışını yapacağız.” diye konuştu.

Basketbol maçında kazanan dostluk oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Millet Bahçesi’nde gençlerle basketbol oynadı. Vali Mustafa Çiftçi, Başkan Aşgın ve Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün de yer aldığı tek pota basketbol maçı hayli çekişmeli geçti. Maç sonunda kazanan dostluk oldu.