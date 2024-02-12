Bakan Bak'tan milli sporcular için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gürcistan'da düzenlenen Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda 3’ü altın, 5’i gümüş ve 11’i bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gürcistan'da düzenlenen Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda 3’ü altın, 5’i gümüş ve 11’i bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazanan milli sporcuları yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gürcistan’ın Başkenti Tiflis'te düzenlenen Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda 3’ü altın, 5’i gümüş ve 11’i bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli karatecilerimizin başarılarının devamını diliyorum. Şampiyonada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”