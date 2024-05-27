Bakan Bak'tan Galatasaray'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Dr Osman Aşkın Bak, 2023-2024 sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü’nü yayımladığı mesaj ile tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2023-2024 sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü’nü yayımladığı mesaj ile tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2023-2024 sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum.Sarı kırmızılı ekibin başarısında emeği olan futbolcu, teknik heyet, yönetim ve taraftarları kutluyor, Galatasaray Spor Kulübü'ne ülkemizi gelecek sezon temsil edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi’nde başarılar diliyorum. Son haftaya kadar şampiyonluk mücadelesinin içinde yer alan Fenerbahçe Kulübünü de performansından dolayı kutluyorum.”
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|38
|102
|2. Fenerbahçe
|38
|99
|3. Trabzonspor
|38
|67
|4. Başakşehir
|38
|61
|5. Kasımpasa
|38
|56
|6. Beşiktaş
|38
|56
|7. Sivasspor
|38
|54
|8. Alanyaspor
|38
|52
|9. Rizespor
|38
|50
|10. Antalyaspor
|38
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|38
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|44
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|43
|14. Kayserispor
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|42
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|38
|41
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|41
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|18. Karagümrük
|38
|40
|19. Pendikspor
|38
|37
|20. İstanbulspor
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|95
|2. Barcelona
|38
|85
|3. Girona
|38
|81
|4. Atletico Madrid
|38
|76
|5. Athletic Bilbao
|38
|68
|6. Real Sociedad
|38
|60
|7. Real Betis
|38
|57
|8. Villarreal
|38
|53
|9. Valencia
|38
|49
|10. Deportivo Alaves
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|45
|12. Getafe
|38
|43
|13. Celta Vigo
|38
|41
|14. Sevilla
|38
|41
|15. Mallorca
|38
|40
|16. Las Palmas
|38
|40
|17. Rayo Vallecano
|38
|38
|18. Cadiz
|38
|33
|19. Almeria
|38
|21
|20. Granada
|38
|21