Baja sezonu Düzce’de sürecek

Bu yıl ulusal bir kimlik kazanan offroad branşının yükselen değeri bajada, sezonun sıradaki randevusu Baja Prusias 24-26 Kasım tarihlerinde Düzce Offroad Spor Kulübü (DOSOD) tarafından gerçekleştirilecek.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - 2023 Türkiye Baja Şampiyonası üçüncü yarışı olan organizasyon, 24 Kasım Cuma günü saat 15.00’de Düzce Valiliği önünde düzenlenecek olan seremonik start ile başlayacak.

ICRYPEX, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen yarışın ilk günü 25 Kasım Cumartesi günü saat 09.30’da başlayacak ve ekipler 70.65 km. uzunluğundaki Akçakoca Bey etabını iki kez geçecekler.

İkinci gün 26 Kasım Pazar sabahı 09.40’da başlayacak ve 60.75 km. uzunluğundaki Konuralp Bey etabının iki kez geçilmesinin ardından 15.20’de son bulacak.

Toplam 392,30 km. uzunluğundaki yarışın ödül töreni 18.00’de Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılacak.