Bahçeşehir Koleji TOFAŞ'ı ağırlıyor
Bahçeşehir Koleji, ligde ilk yarının son haftasında TOFAŞ Basketbol Takımı'nı konuk edecek.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2022-2023 sezonunun ilk yarısı oynanacak 15. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek. Hafta içerisinde FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in karşılaşmasında seriyi AEK’ya kaptırarak Avrupa’ya veda eden TOFAŞ, odağını lige çevirirken, devreyi ilk 8 içerisinde tamamlayarak Türkiye Kupası’na katılmayı hedefleyen Mavi Yeşilliler, Bahçeşehir Koleji deplasmanında kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Ligde ilk yarının son haftası öncesinde 6 galibiyet-8 mağlubiyeti ve +24 genel averajı bulunan Bursa temsilcisi, play-off potasındaki rakipleriyle olası galibiyet sayısı eşitliği karşısında genel averaj avantajıyla ilk 8’de yer alma şansına sahip durumda.
14 Ocak Cumartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele saat 18.00’de başlayacak. BeIN SPORTS Haber’den şifresiz olarak canlı yayınlanacak karşılaşmayı Kerem Baki, Serhat Büker, Çağlar Özkan hakem üçlüsü yönetecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|18
|42
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Başakşehir
|17
|34
|4. Adana Demirspor
|17
|30
|5. Beşiktaş
|16
|29
|6. Trabzonspor
|17
|29
|7. Konyaspor
|17
|27
|8. Kayserispor
|18
|26
|9. Alanyaspor
|18
|24
|10. Karagümrük
|17
|20
|11. Gaziantep FK
|17
|19
|12. Ankaragücü
|17
|19
|13. Giresunspor
|17
|19
|14. Kasımpaşa
|17
|18
|15. Antalyaspor
|16
|17
|16. Hatayspor
|18
|17
|17. Sivasspor
|18
|15
|18. Ümraniye
|17
|14
|19. İstanbulspor
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|41
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|19
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Fulham
|19
|31
|7. Liverpool
|17
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|18
|25
|11. Aston Villa
|19
|25
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|18
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|16
|32
|4. Villarreal
|17
|28
|5. Real Betis
|16
|28
|6. Atletico Madrid
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|16
|26
|8. Osasuna
|16
|24
|9. Rayo Vallecano
|16
|23
|10. Mallorca
|16
|22
|11. Valencia
|16
|19
|12. Girona
|16
|18
|13. Getafe
|16
|17
|14. Almeria
|16
|17
|15. Celta Vigo
|17
|17
|16. Real Valladolid
|16
|17
|17. Sevilla
|16
|15
|18. Cadiz
|16
|15
|19. Espanyol
|16
|14
|20. Elche
|16
|4