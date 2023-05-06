Bahattin Sofuoğlu ilk podyumunu kazandı

Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, 2023 Dünya Supersport Şampiyonası’nın (WSSP) dördüncü etabı olan Barselona’da hafta sonunun ilk yarışını üçüncü sırada bitirdi. Yarışa dokuzuncu sıradan başlayan Bahattin Sofuoğlu, start ile birlikte yaptığı ataklarla üçüncü sırayı almayı başardı. Sofuoğlu böylece WSSP kariyerinin ilk podyumunu kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, 2023 Dünya Supersport Şampiyonası’nın (WSSP) dördüncü etabı olan Barselona’da hafta sonunun ilk yarışını üçüncü sırada bitirdi. Yarışa dokuzuncu sıradan başlayan Bahattin Sofuoğlu, start ile birlikte yaptığı ataklarla üçüncü sırayı almayı başardı. Sofuoğlu böylece WSSP kariyerinin ilk podyumunu kazandı.

Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, 2023 Dünya Supersport Şampiyonası’nın dördüncü durağı olan Barselona’da ilk yarışı podyumla tamamladı. Yarışa dokuzuncu cepten başlayan Sofuoğlu, yarışın başından itibaren gerçekleştirdiği etkileyici ataklarla hızla üst sıralara tırmandı ve yarışı üçüncü sırada tamamladı. Yarışın son anlarında Stafano Manzi ile teker tekere bir mücadele gerçekleştiren Sofuoğlu, rakibini son anda geride bırakarak Dünya Supersport Şampiyonası kariyerinde ilk kez podyumda yer almayı başardı. Yarışta ilk sırayı ise Nicolo Bulega elde etti.

2023 Dünya Supersport Şampiyonası Barselona etabında ikinci yarış, 7 Mayıs Pazar günü koşulacak.