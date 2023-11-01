Azerbaycanlı Talebeler 100. yılda sahada buluştu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve aynı zamanda Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısı ile Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği ile Celal Bayar Üniversitesinde öğrenim gören, Manisa Azerbaycanlı Talebeler Topluluğu (MANAT) 100. Yıl Futbol Turnuvası'nda bulutşu.MANİSA (İGFA) - Azerbaycanlı öğrenciler 100. Yıl Futbol Turnuvasında bir araya geldi.

Turnuvada finale kalan MANAT ve AZERDER, Emin Kaçar Spor Tesislerlerinde karşı karşıya geldi.

Maçın başlama vuruşunu MANAT Temsilcisi Fatih Solmaz ve Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül yaptı. Bol gollü ve çekişmeli geçen maçta kazanan, Manisa Azerbaycanlı Talebeler Topluluğu (MANAT) oldu.

Maç sonunda büyük sevinç yaşayan talebelere 2. lik Madalyası ve hatıra için katılım sertifikalarını, Şentürk Hoşgül takdim ederken, şampiyon takıma madalya ve kupasını, Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Mehmet Kavas takdim etti. Kavas, takım kaptanına kupayı verdiğinde ise oyuncuların sevinçleri görülmeye değerdi.

Dernek Başkanı Hoşgül, Azerbaycan ve Türkiye de farklı spor dallarında organizasyonlarda düşündüklerini ifade ederek, bu organizasyonda destek veren katılım sağlayan herkese teşekkür etti.