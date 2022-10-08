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AYOS Konyaspor Basketbol TOFAŞ'ı ağırlıyor

SPOR 08.10.2022, 07:45
AYOS Konyaspor Basketbol TOFAŞ'ı ağırlıyor

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin ikinci hafta karşılaşmasında deplasmanda AYOS Konyaspor Basketbol'a konuk olacak. Bugün Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak.KONYA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. haftasında  AYOS Konyaspor Basketbol, TOFAŞ'ı konuk edecek. Ligde sezona 92 – 53’lük Onvo Büyükçekmece galibiyetiyle başlayan, hafta içinde FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında İspanya deplasmanında UCAM Murcia’ya 75-72 kaybeden Mavi Yeşilliler, ligde 2’de 2 yaparak yoluna devam etmek isterken, ligin yeni takımlarından AYOS Konyaspor Basketbol; Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk maçında deplasmanda Beşiktaş Emlakjet’i 90-82 yenmeyi başarmıştı.

8 Ekim Cumartesi günü Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak. BeIN SPORTS 5’den canlı yayınlanacak karşılaşmayı  Kerim Baki, Hüseyin Çelik, Tolga Edis hakem üçlüsü yönetecek.

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