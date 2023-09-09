Ayhancan Güven'den tarihi başarı

Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) sezonun altıncı etabı Almanya, Sachsenring’de koşuldu. Hafta sonunun ilk yarışında Ayhancan Güven, ikinci sırada başladığı yarışı üçüncü sırada tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı ve kariyerinin ilk DTM podyumunu elde etti.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en prestijli otomobil yarışlarından biri olan ve Red Bull sporcusu Ayhancan Güven’in de mücadele ettiği Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) sezonun altıncı etabı Almanya, Sachsenring’de koşuldu. Hafta sonunun ilk yarışında Ayhancan Güven, ikinci sırada başladığı yarışı üçüncü sırada tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı ve kariyerinin ilk DTM podyumunu elde etti.

Bu yıl Red Bull sporcusu Ayhancan Güven’in katılımıyla ilk kez bir Türk pilotun yarıştığı ve en çok takip edilen yarış serilerinden biri olan Almanya Binek Otomobil Şampiyonası (DTM) heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Sezonun altıncı etabı olan Almanya, Sachsenring’de koşulan hafta sonunun ilk yarışına Ayhancan Güven sıralama turlarında elde ettiği başarıyla ikinci sırada başladı. Bu seride düzenli olarak yarışan ilk Türk sporcu olan Ayhancan, startta da yerini korumayı başardı. Red Bull TV’den canlı olarak yayınlanan ve GT3 sınıfı otomobillerin yarıştığı mücadelede Ayhancan Güven, pit stop bölümüne kadar ikinci sıradaki kalmayı başardı. Pit’in ardından bir sıra kaybeden Ayhancan yarışın kalan kısmında yerini koruyarak damalı bayrağı üçüncü sırada geçti. Yarışın galibi ise Luca Stolz oldu.

Geçtiğimiz yıl Nick Cassidy’nin yokluğunda AlphaTauri AF Corse takımında yarışarak yeteneğini ortaya koyan milli yarış pilotu ve Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, bu seride düzenli olarak yarışan ilk Türk sporcu olmuştu. Sezonun altıncı etabında podyuma girme başarısı gösteren Ayhancan, adını da DTM tarihine yazdırmış oldu.

DTM’de Sachsenring’deki ikinci yarış 10 Eylül Pazar günü 14.30’da koşulacak ve Red Bull TV’den canlı olarak yayınlanacak.