Aydın Didim'de minik raketlerden büyük mücadele

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu faaliyet programında yer alan minikler bölge takım ve ferdi yarışmaları Aydın'ın Didim ilçesinde başladı.Kemal ETLEÇ/ Didim Postası (AYDIN İGFA)

Aydın'a bağlı Didim Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuva ülke genelinde Adana, Amasya, Zonguldak illeri ile Didim'de olmak üzere 4 farklı şehirde gerçekleştiriliyor.

Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu turnuva hakkında verdiği bilgilerde “Didim’de Ege ve Akdeniz bölgelerinden 12 bayan, 7 erkek takımı katıldı. İlk 2 gün takım maçları sonrasında ferdi müsabakaları yapılacak.

Burada dereceye giren sporcu ve takımlar, ikinci yarıyıl dediğimiz ocak ayından sonra Türkiye şampiyonasına katılacaklar. Balıkesir, Muğla, Antalya, Konya, Aydın, Manisa’dan katılım sağlayan 100’e yakın sporcunun yanı sıra antrenör ve hakemler ile birlikte çeşitli şehirlerden 150 misafirimizi Didim’de ağırlıyoruz.

Pazar günü öğleden sonra takımlar ödül töreni, pazartesi öğleden sonra ferdi ödül töreni düzenlenecek, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.