Aydın Didim'de deve güreşlerine yoğun ilgi

Aydın'ın Didim ilçesinde Didim Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği öncülüğünde deve güreşleri düzenlendi.Kemal ETLEÇ - Didim Postası / AYDIN (İGFA) - Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen deve güreşleri soğuk havada gerçekleşti.

Güreşlerde 60 çift deve boy gösterirken güreşler renkli görüntülere sahne oldu.

Akyeniköy Mahallesi Dalyan Kavşağı'nda gerçekleşen güreşlere Aydın ve Muğla'dan bir çok deve katıldı.

Didim Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği öncülüğünde ücretsiz olarak gerçekleştirilen güreşlerde kaçan bazı develer zaman zaman renkli anların yaşanmasına neden oldu.

Güreşlerde kendi dallarında dereceye giren develere kupaları verildi.

Deve güreşlerini AK Parti Aydın Milletvekili TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkan Vekili Sayın Metin Yavuz, Didim İlçe Kaymakamı Sayın Can Kazım Kuruca, Didim Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gani Solak, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, ilçe başkan yardımcısı Halil İbrahim Semerci ve ilçe yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi MKYK Üyesi Sayın Burak Pehlivan, MHP Didim İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç, Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Hakan Karakuş ile çok sayıda vatandaş izledi.