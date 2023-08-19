Ay yıldızlarımız potada finalde!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde İsveç'i 105-84 yenerek finale yükseldi.İSTANBUL (İGFA) - Ay yıldızlarımız, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası Yarı final mücadelesinde, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müthiş taraftarımızın desteğiyle İsveç'i 105-84'lük skorla mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, takımın finale yükselmesi ardından sosyal medya hesabından "Namağlup finaldeyiz" paylaşımında bulunarak, takımı kutladı ve 20 Ağustos Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftarın desteğiyle birincilik için parke çıkılacağını belirterek, herkesi takıma desteğe davet etti.

A Erkek Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, İsveç galibiyetimizin ardından açıklamalarda bulundu. Sporcuları kutlayan Ataman, Pazar günü yapılacka karşılaşmanın da teknik ve taktiğin ön planda olduğu bir karşılaşma olacağının mesajını verdi.

https://twitter.com/TBF/status/1692612361033560146