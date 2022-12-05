Avrupa’da zafer günü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Portekiz ekibini yenerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Kadın Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Kupası (EHF European Cup) 3. tur rövanş maçında Portekiz ekibi Ada De Sao Pedro Do Sul’u 29-27’lik skorla mağlup etti. İlk karşılaşmayı da 30-25’lik skorla kazanan takımımız, Avrupa Kupası’nda adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Celal Atik Spor Salonu’ndaki çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısını takımımız, 14-13’lük skorla önde kapattı. İkinci 30 dakika sonunda takımımız, sahadan 29-27’lik skorla galibiyetle ayrıldı ve adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.

Maçta Sibel Kıcıroğlu 8, Ecem Birben , İlayda Baktır ve Yeliz Özel 4’er, Büşra Işıkhan 3, Ece Sözmen ve Burcu Dindar 2’şer, Yasemin Özgür ve Halime İslamoğlu 1’er golle oynadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ve Ada De Sao Pedro Do Sul Başkanı Adehno Amorim birlikte karşılaşmayı izledi.