Avrupa’da zafer gecesi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup’ta E grubundaki son maçında FC Porto’yu 75-66 mağlup ederek grubundan lider olarak çıktı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, FIBA Europe Cup’ta E grubundaki son maçta Portekiz temsilcisi FC Porto’yu Manisa’da ağırladı.

Karşılaşmayı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, Kulüp Başkanı Bora Çaylan ile Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu da tribünde takip etti.

Manisa BBSK karşılaşmaya hücumda ve savunmada son derece etkili başladı. Pako Cruz ve James Anderson’un önderliğinde etkili olan ve topu çok iyi paylaşan yeşil-beyazlı takım ilk çeyreği 26-12 önde kapattı. İkinci çeyrekte de seyircisinin de desteğiyle mükemmel savunmasına devam eden Tarzanlar, soyunma odasına 48-25 önde gitti. Maç boyunca kontrolü elinden bırakmayan yeşil-beyazlı takım karşılaşmadan 75-66 galip ayrılarak ilk kez katıldığı Avrupa Kupası’nda lider olarak tur atlamayı başardı.

Pako Cruz 16 sayı, James Anderson 14 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Ryan Luther 12 sayı, Trevon Duval, 10 sayı, 6 asist, Emanuel Terry, 8 sayı, 11 ribaunt, Dorukhan Engindeniz 8 sayı, Berkay Sinirlioğlu 3 sayı, Ayberk Olmaz ve Ege Arar da mücadeleyi 8 sayıyla tamamladı.