Avrupa’da yeni zafer için Potanın Tarzanları'ndan davet

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, FIBA Europe Cup, M grubu 5’inci maçında ERA Nymburk’u 31 Ocak Çarşamba günü saat 19.00’da Muradiye Spor Salonu’nda ağırlayacak.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, bir Avrupa zaferi için daha 31 Ocak Çarşamba günü saat 19.00’da parkeye çıkacak.

Çekya temsilcisi ERA Nymburk’u evinde ağırlayacak olan Tarzanlar, Başantrenör Hakan Demir yönetiminde hazırlıklarını tamamladı. Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak olan maçta, takımını yalnız bırakma!

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Bu sezon iki kulvarda birden çok iyi bir mücadele sergiledik. Çeyrek final iddiamızın sürmesi için bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bunun için de ciddi ve sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Taraftarlarımızın salonumuzu doldurması bizim için çok önemli. Onlardan aldığımız destekle gücümüze güç katıyoruz. Haydi Manisa! Avrupa’da yeni bir zafer için, tur kapısının aralanması için takımını yalnız bırakma!” dedi.