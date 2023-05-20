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Avrupa voleybolunda Türk finali

SPOR 20.05.2023, 10:15
Avrupa voleybolunda Türk finali

Son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu VakıfBank, Torino’nun ev sahipliğinde düzenlenecek olan CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank’ın Başanternörü Giovanni Guidetti ve Kaptanı Gabi unvanlarını korumak sahaya çıkacakları Süper Final öncesinde basın toplantısına katıldı. 

Bir kez daha finalde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Giovanni Guidetti, “Şampiyonlar Ligi finalinde olmak elbette çok güzel. Ancak dokuzuncu kez final oynayacağımızı burada öğrendim. Çünkü sporda geride kalanları saymanın bir anlamı yoktur. Ne olduğundan ziyade ne olacağına odaklanmak zorundayız. Bu yeni bir mücadele, yeni bir final. Yeni bir takımın çok uzun ve zor bir yolun ardından ulaştığı özel bir final. Bu yüzden her şeyden önce burada olmaktan gurur duyuyoruz. Finalde kalabalık bir seyircinin önünde harika bir takıma karşı oynayacağımız için heyecanlıyız” ifadelerini kullandı. Türk Finali’nin anlamına değinen İtalyan teknik adam, “Buradaki tüm kadın sporcular Türkiye’deki gençler için rol modeller. Ülke kadınına güç veriyorlar, örnek oluyorlar. Burada Türk Finali’nin bir parçası olmak harika bir duygu. Türk kadınları ve Türk voleybolu şimdiden kupayı kazanmış durumda” dedi

SON TOPA KADAR SAVAŞACAĞIZ

VakıfBank Kaptanı Gabi Guimaraes ise “Burada bulunmak heyecan verici bir durum. Biz de takım olarak çok heyecanlıyız. Bütün bir sezonun en büyük ve en önemli hedefi olan bu kupayı kazanmak için sahaya çıkacağız. Kaptan olarak ilk yılımda Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak olmak kendi adıma burayı daha özel kılıyor. Ben de sahada en iyi performansımı ortaya koyup takımıma yardım etmeyi istiyorum. Çok zor bir maç olacağının farkındayız. İki Türk takımı olarak burada bulunmamız da Türkiye liginin kalitesini göstermesi bakımından oldukça anlamlı. Sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapıp son topa kadar pes etmeden kupa için savaşacağız” şeklinde konuştu.

Türk voleybolu adına büyük bir başarıya imza atarak Süper Final biletini alan VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit, turnuva tarihinde ilk kez “Türk Finali” yaşanmasını sağladı. Daha önce tarihte 3 kez İtalyan takımlarının finalde karşı karşıya geldiği turnuvada, ilk kez başka bir ülkenin iki ekibi şampiyonluk maçına çıkacak. 

Turnuva tarihinin en çok karşı karşıya gelen iki ekibi olan VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit bugüne kadar CEV Şampiyonlar Ligi’nde 17 kez kozlarını paylaştı. Bu mücadelelerin 13’ünü kazanan VakıfBank, lig tarihinde bir takıma karşı en çok galibiyet alan ekip unvanını da elinde bulunduruyor. VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ile CEV Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 13 maçın 12’sini kazanırken yalnızca 2014-2015 sezonu yarı finalinde kaybetti.

Geçtiğimiz sezon Slovenya’da Imoco Conegliano’yu yenerek 5. CEV Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşan VakıfBank, bu kupayı en çok kazanan takım konumunda. “Avrupa Şampiyonu” unvanını korumak için sahada olacak sarı-siyahlılar turnuvada üst üste iki sezon şampiyon olmayı başaran son ekip (2016-2017, 2017-2018).

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final mücadelesi bu akşam TSİ 18.30’da başlayacak.

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