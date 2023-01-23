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Avrupa Spor Şehri Sakarya iz bıraktı

SPOR 23.01.2023, 17:26
Avrupa Spor Şehri Sakarya iz bıraktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, spordatarihe yazılacak bir yıl geçirdi. Bisiklette dünyada yüzlerce ülkenin izlediği kupalara ev sahipliği yapan Sakarya, Avrupa Spor Şehri unvanıyla başarısını tescilledi. Başkan Ekrem Yüce, Sakarya'da ilkleri yaşamaya devam edeceklerini söyeldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her alanda olduğu gibi spor konusunda da başarılarla dolu bir 2022 yılını geride bıraktı.

12 aylık sürede çok sayıda uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapıldı, 32 farklı branşta dünya seviyesinde dereceler elde edildi ve şehir genelinde spora dair birbirinden güzel sportif faaliyetler gerçekleştirildi. Yıllık faaliyet raporunu açıklayan Büyükşehir “Dünyaya iz bıraktık” her bir çalışmanın özetine yer verdi.

Raporda yer verilen bilgiye göre 2022 yılının en çok dikkat çeken ve dünyada en fazla konuşulan organizasyonları MTB ile UCİ Dünya Kupaları, Bike Fest ve Tour Of Sakarya oldu. Bunların yanı sıra yol bisikleti ve dağ bisikleti alanlarında yapılan diğer uluslararası yarışlarla birlikte unutulmaz anılar birikti. 2021 yılında Dünya Bisiklet Şehri unvanını elde eden Sakarya, Büyükşehir’in girişimleriyle bu pozisyona yakışan işlere imza attı.

Yılın en ön planda yer alan başarısı ise Avrupa Spor Şehri unvanı oldu. Avrupa Spor Başkentleri Şehirleri Federasyonu (ACES) tarafından verilen bu unvanın arkasında, 1 yıl boyunca süren başvuru süreci ve jüri incelemesi aşamaları yaşandı. Avrupa’da 2023 yılının spor şehri olan Sakarya, 2021-2022 spor sezonunda kazandığı iki ayrı ödülle dünyaya iz bıraktı.

Dünyada Türk bayrağını dalgalandıran sporcular yetiştiren Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 32 brantaş, 3 bin 370 sporcu, 70 milli sporcu ve 50 antrenör ile dünya klasmanında birçok uluslararası organizasyonda şampiyonluk, ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde etti. Bu yıl itibariyle bisiklet, hentbol, güreş gibi branşlarda Sakarya, Süper Lig’de temsil edilmeye başlandı. 2022 yılında 32 farklı branşta açılan eğitimlerde toplam 19 bin 870 çocuk ile genç ücretsiz eğitim alma imkânı buldu.

Bunların yanı sıra Yenikent bölgesindeki Macera Park’taki parkurlarda 10 binden fazla çocuk ve yetişkin adrenalin duygusunu yaşadı. Öte yandan 6 kez yapılan baba-oğul kamplarında yaklaşık bin baba ve oğlu eğlenceli bir kamp geçirdi. Bunların yanında yıl boyunca devam eden Doğa Yürüyüşü programında 14 farklı parkurda 2 bin 800 doğaseverle yola çıkıldı. Ayrıca kent genelindeki okulları ziyaret eden Büyükşehir ekipleri, 900 öğrenciye bisikletle güvenli sürüş eğitimi verdi.

“SAKARYA DÜNYA MARKASI OLDU”

Başarıların, çalışmanın ve inancın bir sonucu olduğunu ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya’mızda spora öncelik veren, sporcu yetiştiren, eserler kazandıran, teşvik eden, destek olan bir anlayışla hizmet verdik. Sporda gelişmeyen, büyümeyen bir şehir geride kalır düşüncesiyle gündüz-gece çalıştık. Önce Bisiklet Dostu Şehir, sonra Avrupa Spor Şehri unvanlarını hamdolsun kazandık. 72 milli sporcumuz Türk bayrağını dünya kupalarında dalgalandırdı, 32branşta hizmet yaklaşık 20 bin çocuğumuzu ücretsiz spor eğitimleri verdik. Bisiklet alanında Sakarya’yı bir dünya markası haline getirdik. Sporun her dalında tarih yazmaya, ilkleri yaşamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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