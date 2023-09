Avrupa Spor Haftası kutlaması Mardin’de başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Avrupa Delegasyonu ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun koordinasyonunda organize edilen, “Avrupa Spor Haftası” kutlama programı Mardin’de başladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Sporun tabana yayılması, hareket bilincinin her yaştan ve her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi ve bu alanda bilincin arttırılması amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Avrupa Delegasyonu ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun koordinesinde her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen “Avrupa Spor Haftası” Cumhuriyet Meydanı’nda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Programda açılış konuşması yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilin Tuncay Akkoyun, Gençlerimizi sporla tanıştırmak ve en az bir spor dalına yönlendirmek en önemli hedeflerimizden birisi olduğunu belirterek,. Mardin’imizde, her alanda spor kültürünü oluşturmak temel amaçları olduğunu söyledi.

Bu tür etkinlikler Mardin’de yapılması çok önem arz ettiğini belirten Vali Akkayun, Bu amaca, gerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle, gerek Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak açtığımız yaz spor okullarımızla ve diğer tüm kurumlarımızla destek vereceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde birçok alanda gençlerimizin ve çocuklarımızın her yönden gelişimleri için türlü imkânlar seferber edilmektedir. Bu kapsamda ilimizde; 69.057 lisanslı sporcumuz, 304 Antrenörümüz, 13.564 faal sporcumuz bulunmaktadır. Faal lisanslı sporcu sayısında ilimiz Türkiye beşincisidir. 50 tesisimiz sporcularımızın hizmetindeyken 15 tesisimizin de yapımı hızla devam etmektedir. Mardinli gençlerimize ve çocuklarımıza sunulan imkânlar, devletimizin sağladığı huzur iklimiyle ve destekleriyle artarak devam edecektir” dedi.



Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurulan spor parkurları ve oyun parkurlarını gezerek gençlerle ve çocuklarla bir araya geldi. Daha sonra, Kalp ve damar hastalıklarına ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak için her yıl kutlanan “Dünya Kalp Günü” etkinlikleri çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü ve bisiklet gruplarının desteğiyle 'Kalbin İçin Pedalla' sloganıyla bisiklet turu düzenlendi. Vali Akkoyun daha sonra “Dünya Kalp Günü” kapsamında düzenlenen 'Kalbin İçin Pedalla' bisiklet turu etkinliğinin startını verdi.



Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan Vali Tuncay Akkoyun, açılan bilgilendirme stantlarını gezerek bilgiler aldı.

Programa; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, sağlık çalışanları, spor tutkunları ve vatandaşlar katıldı.