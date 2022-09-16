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Avrupa Şampiyonası'na Kağıtspor ambargosu

SPOR 16.09.2022, 10:32
Avrupa Şampiyonası'na Kağıtspor ambargosu

Kocaeli'de Kağıtspor’lu sporcular Türkiye judo tarihine geçti.KOCAELİ (İGFA) - Kendi sporcularına yaptığı yatırımlar ile milli takımların vazgeçilmez sporcularını yetiştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Avrupa arenasında benzerine az rastlanır bir başarı kazandı.

Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da 15-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un milli judocuları damga vurdu.

48 kilogramda mücadele eden judo milli takımının ve Büyükşehir Kağıtspor‘un başarılı sporcuları Merve Azak ve Sıla Ersin tüm rakiplerini yenerek finale çıktı. Bu sonuçla beraber Türkiye judo tarihinde ilk defa iki bayan sporcu Avrupa Şampiyonasında finalde karşı karşıya geldi.

KAZANANIN VE KAYBEDENİN OLMADIĞI FİNAL

Kazananın ve kaybedenin olmadığı Gençler Judo Avrupa Şampiyonası finalinde altın madalyayı kazanan Merve Azak olurken, Sıla Ersin gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçla beraber sporcularımız hem Judo milli takımına hem Kocaeli’ne eşine az rastlanır bir başarı kazandırdı.

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