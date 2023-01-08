Avrupa Plaj Hentbolu finallerine Konyaaltı protokolü

Konyaaltı'nda düzenlenecek Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri için protokol imzalandı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Konyaaltı'nda 8-11 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri için Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen tarafından protokol imzalandı.

Plaj hentbolunda kulüpler için en önemli organizasyon olan ve Konyaaltı'da 8-11 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşecek EBT Finalleri'nde, 14 kadın ve 14 erkek takımı mücadele edecek.

Ev sahibi ülke olarak Türkiye'den de iki takım finallere katılacak.