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Avrupa Plaj Hentbolu finallerine Konyaaltı protokolü
SPOR 08.01.2023, 10:47
Konyaaltı'nda düzenlenecek Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri için protokol imzalandı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Konyaaltı'nda 8-11 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri için Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen tarafından protokol imzalandı.
Plaj hentbolunda kulüpler için en önemli organizasyon olan ve Konyaaltı'da 8-11 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşecek EBT Finalleri'nde, 14 kadın ve 14 erkek takımı mücadele edecek.
Ev sahibi ülke olarak Türkiye'den de iki takım finallere katılacak.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|16
|36
|2. Fenerbahçe
|16
|35
|3. Başakşehir
|16
|31
|4. Adana Demirspor
|16
|30
|5. Beşiktaş
|16
|29
|6. Trabzonspor
|16
|29
|7. Konyaspor
|16
|26
|8. Kayserispor
|16
|23
|9. Alanyaspor
|17
|21
|10. Karagümrük
|16
|19
|11. Giresunspor
|16
|19
|12. Gaziantep FK
|16
|18
|13. Kasımpaşa
|17
|18
|14. Antalyaspor
|16
|17
|15. Hatayspor
|17
|17
|16. Ankaragücü
|16
|16
|17. Sivasspor
|17
|15
|18. Ümraniye
|16
|11
|19. İstanbulspor
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|17
|25
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Villarreal
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|15
|25
|7. Real Betis
|15
|25
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Mallorca
|16
|22
|11. Valencia
|16
|19
|12. Girona
|16
|18
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|16
|17
|16. Celta Vigo
|16
|16
|17. Cadiz
|16
|15
|18. Espanyol
|16
|14
|19. Sevilla
|15
|12
|20. Elche
|16
|4
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