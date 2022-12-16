Avrupa Plaj Hentbolu finalleri Antalya'da

Avrupa Hentbol Federasyonu, 2023 Haziran ayında U17 Avrupa Şampiyonası'nın İzmir'de düzenleneceği müjdesi ardından Avrupa Plaj Turu Finalleri'nin de Antalya Konyaaltı'nda yapılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu'nun adaylık başvurusunu kabul eden Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Yürütme Kurulu, Plaj Hentbolunda 2023 Avrupa Plaj Turu Finalleri'nin (EBT) Antalya Konyaaltı'nda yapılmasına karar verdi.

Hatırlanacağı gibi EHF Yürütme Kurulu, Eylül ayında yaptığı toplantıda da Plaj Hentbolu U17 Avrupa Şampiyonası'nın 29 Haziran - 2 Temmuz 2023 tarihlerinde İzmir'de düzenlenmesine karar vermişti.

Plaj hentbolunda kulüpler açısından en önemli organizasyonlardan biri olan ve Konyaaltı'da 8 - 11 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşecek EBT Finalleri'nde, 14 kadın ve 14 erkek takımı mücadele edecek. Ev sahibi ülke olarak Türkiye'den de iki takım finallere katılacak.