Avrupa Oyunlarında Kağıtspor fırtınası

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı judocuları kürsünün en üst basamağında yer aldı.KOCAELİ (İGFA) -Ulusal ve uluslararası arenalarda elde ettikleri başarılarla adından sıkça söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı judocuları, Polonya’da düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunlarından madalyalarla döndü.

48 kiloda Büyükşehir Kağıtspor’lu Sıla Ersin ilk turda Polonyalı, çeyrek finalde Fransız ve yarı finalde Macar rakiplerini yenerek finalist oldu. Aynı sıklette yer alan bir diğer Kağıtsporlu Tuğçe Beder ise sırasıyla Fransız, Polonyalı ve İngiliz rakiplerini yenerek finalde Sıla Ersin ile karşılaştı. Final mücadelesini kazanan Sıla Ersin altı madalyanın sahibi olurken, Tuğçe Beder gümüş madalyayı elde etti.

BUKETNUR, ALTIN MADALYAYI KAPTIRMADI

52 kiloda mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Buketnur Karabulut müsabakalarında Fransız, Macar ve Alman rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Türk rakibi Zeliha Cinci ile karşılaşan Buketnur Karabulut, altın madalyaya karşılaşmasından kazanan taraf olarak ayrıldı.

Öte yandan 100 kiloda mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Ömer Kemal Aydın, Alman, Macar ve yine Alman rakiplerini ipponla yenerek finalist oldu. Finalde Polonyalı rakibine yenilen Aydın, gümüş madalya ile ikinciliği elde etti.