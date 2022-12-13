Avrupa Kupası için Son 16 Tur kurası çekildi

EHF Kadınlar Hentbol Avrupa Kupası'da son 16 tur kurası çekildi.ANKARA (İGFA) - 2022-23 EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi EHF'nin Viyana'daki genel merkezinde bugün yapıldı.

Kura sonucu Türkiye temsilcilerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in Maccabi Arazim Ramat gan takımı ile eşleşirken, diğer temsilcimiz Antalya Konyaaltı Belediyesi ise Portekiz'in Sport Lisboa e Benfica takımı ile eşleşti.

Son 16 turu ilk maçları 7-8 Ocak 2023'te, rövanşları ise 14-15 Ocak tarihlerinde yapılacak. İki temsilcimiz de ilk maçlarını kendi evinde oynayacak.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'da Son 16 Tur eşleşmeleri şöyle oluştu:

İzmir Büyükşehir Belediyesi- Maccabi Arazim Ramat gan Antalya Konyaaltı Belediyesi - Sport Lisboa e Benfica LK Zug Handball - Madeira Andebol SAD KPR Gminy Kobierzyce - MKS IUVENTA Michalovce Eurobud JKS Jaroslaw - HC Gjorche Petrov-WHC Skopje ATTICGO BM ELCHE - ZORK Jagodina H71 - Club Balonmán Atlético Guardes Hazena Kynzvart - Motive.co Gijon