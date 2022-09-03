Avis Türkiye tırmanma yarışı için Kınık'ı seçti

AVİST Türkiye Tırmanma Yarışı 5. Etabı Kınık Köseler köyünde gerçekleşecek. Kınık Belediyesi öncülüğünde gerçekleşecek yarışma ile Kınık ilçesi Türkiye'nin en büyük organizasyonlarının birine imza atarak bir ilki yaşayacak.KINIK/ Tahsin TUNA

İZMİR (İGFA) - Önümüzdeki Pazar günü gerçekleşecek müthiş yarışmanın sürücü adayları ile gazeteciler Poyracık Akuapark tesislerinde bir araya gelerek yarışma etabının detaylarını götüştüler.

Kınık Kaymakamı Abdurrahman Çelebi'nin de katıldığı törende Belediye Başkanı Sadık Doğruer, yarış otolarında deneme binişleri gerçekleştirdiler.

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, tanışma yemeğnde yaptığı konuşmada, "Kınık olarak böyle macera ve heyecanlı bir sportif faaliyete ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yarışmanın Allahtan kazasız belesız bitmesini diliyor, gelecek yıllarda daha güzel yarşmalar gerçekleştirebilceğimize inanıyor, tüm halkımızı ve yarışma severleri içemize bekliyoruz" diyerek yarışma sponsorlarına teşekkür etti.