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Atmacaların Antalya günlüğü
SPOR 03.01.2023, 23:36
Antalya Aksu’da çalışmalarını sürdüren Artvin Hopaspor yaptığı antreman ile ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.ANTALYA (İGFA) - Artvin Hopaspor, kampın 2’inci gününde Teknik Direktör Osman Özdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.
Daha sonra sürat ve dayanıklılık çalışması yapan Atmacalar, dar alan oyun ile antrenmanını tamamladı.
A.Hopaspor, günde çift idman yaparak ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.
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|18
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|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
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|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
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|16
|36
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|35
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|33
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|30
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|17
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|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
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|18
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|16
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|17
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|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
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|38
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|29
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|27
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|25
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|13
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|15
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