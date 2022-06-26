Atlı Spor Tesisleri meraklılarını bekliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Atlı Spor Tesisleri sunduğu kaliteli hizmetle dikkat çekiyor. 28 atın yer aldığı tesiste yetişkin ve çocuklara eğitimler veriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tesisimiz, uluslararası standartlarda kapalı ve açık alanları, modern ahırı, sosyal tesisleri, her biri branşında uzman eğitmen ve seyis kadrosuyla hizmet vermeyi sürdürüyor” dedi.

SAMSUN (İGFA) – Samsun’da 55 bin dönüm alan üzerine kurulu tesiste kapalı, açık ve long manej ile 8 padok bulunuyor. 28 atın yer aldığı tesisi ziyaret edenler binicilik deneyimi yaşayabiliyor. Binicilik eğitimleri, arazi turları, hobi amaçlı yetişkin ve midilli gezilerinin yapıldığı Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri, eşsiz manzarası ile misafirlerini ağırlıyor.

“HERKESİ TESİSİMİZE BEKLİYORUZ”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri Müdürü Ebru Ertoy, “Tesisimize gelenler hayran kalıyor. Çocuk Parkı ve geniş alan nedeniyle de tesisimiz çok talep görüyor. Çocuklar ve yetişkinler binicilik deneyimi yaşayabiliyor. Aynı zamanda eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. At binmek muhteşem bir duygu. Çocukları ve yetişkinleri unutamayacakları bir deneyim için tesisimize bekliyoruz” diye konuştu.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA BİR TESİS

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tesisimiz, uluslararası standartlarda kapalı ve açık alanları, modern ahırı, sosyal tesisleri, her biri branşında uzman eğitmen ve seyis kadrosuyla hizmet vermeyi sürdürüyor. Biz her konuda Samsun’a en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. Bu tesiste onlardan biri. Çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlere biniciliği tanıtıp, sevdiriyor ve birçok lisanslı sporcu yetiştiriyoruz” dedi.