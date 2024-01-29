Atletizmdeki başarı Gemliklileri gururlandırıyor

Bursa'da Gemlik Belediyespor, katıldığı her müsabakadan aldığı ödüllerle Gemliklileri gururlandırıyor.BURSA (İGFA) - Bir yandan gençlere spor yapma imkanı sağlayan Gemlik Belediyespor, diğer yandan da katıldığı müsabakalardan kazandığı başarılarla adını tarihe yazdırıyor.

Gemlik Belediyespor atletizm takımı, Bursa – Osmangazi’de düzenlenen salon şampiyonasında U14 sporcusu Eyüp Gümüş, 2 bin metre yürüyüş kategorisinde kazandığı 13.28’lik derecesiyle Türkiye ikincisi olarak Gemlik’i temsil etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gemlik Belediyespor Atletizm takımı hocası Burhan Gümüş, sporcusunu yaptığı derece için tebrik ederken, daha iyisini yapmak için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu, genç sporcuyu tebrik ederken, Gemlik Belediyespor’dan her zaman daha iyisini beklediklerini belirtti. Gemlik’te çok sayıda yetenekli genç bulunduğunu ve gençlerin spor yapması için Gemlik Belediyespor’un elinden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğini belirtti. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a katkılarından dolayı teşekkür etti.