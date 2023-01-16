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Atlantik Sultanı Başak Mireli... Atlantik'i tek başına geçen ilk Türk kadın denizci oldu
SPOR 16.01.2023, 19:12
Başak Mireli, Atlantik Okyanusu’nu yelkenliyle tek başına geçen ilk Türk kadın denizci oldu.İSTANBUL (İGFA) - Amatör denizci Başak Mireli Öcel, teknesi İstanbul ile tek başına gerçekleştirdiği Atlantik seyrini tamamladı.
23 Aralık 2022 tarihinde yola çıkan Mireli Öcel, 16 Ocak’ta Martinik’e vardı.
Başak Mireli Öcel, Atlantik Okyanusu’nu yelkenliyle tek başına geçen ilk Türk kadın denizci oldu.
Hatırlanacağı gibi, 13 yaşından bu yana yelken sporuyla uğraşan Başak Mireli Öcel, eşiyle birlikte dünya turuna başlamıştı. ODTÜ’de psikoloji ve sosyoloji eğitimi alan Mireli Öcel, mezuniyetinin ardından uluslararası şirketlerde görev yaptı. Başak Mireli Öcel, daha sonra kariyerini terk ederek, dünya turuna çıkmıştı.
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