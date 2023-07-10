Atakaş Hatayspor yeşil sahalara döndü

Süper Lig'e, Trendyol Yemek ile geri dönen Atakaş Hatayspor, ilk maçını Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ile gerçekleştirdi. Atakaş Hatayspor, dün Bursa’da oynanan dostluk maçına ilk kez Trendyol Yemek logolu yeni formalarıyla çıktı.BURSA (İGFA) - Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, maç öncesi yaptığı açıklamada, “Trendyol Yemek’in çok büyük bir emeği var. Sayelerinde ayağa kalktık, beraber yürüyeceğiz. Biz de bu emeği, onların ismini taşıyarak, sahadaki başarımızla daha da yukarıya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Yeni sezonda Trendyol Yemek ile Atakaş Hatayspor’umuzun yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Atakaş Hatayspor’umuzun Süper Lig’de başarıdan başarıya koşacağına inanıyoruz. Bu başarılara tanıklık edecek olmanın heyecanı içindeyiz” dedi.

Atakaş Hatayspor’un kalecisi Erce Kardeşler, takım otobüsünde yaptığı açıklamada, 10 yıllık profesyonel kariyerinde ilk kez bu kadar heyecanlandığını belirterek, “Aylar sonra ilk defa takım otobüsümüze biniyorum. Tekrar formalarımızı giyeceğiz. Skorun hiçbir önemi yok. Tüm şehir için oynayacağız. Her maçımız oradaki insanlar için olacak. Herkese dimdik ayakta durduğumuzu göstermek istiyoruz. Onlar da bizden güç alsın, ailelerini toplayıp dimdik ayakta durabilsin” diye konuştu.