Ata yadigarı 'altın kemer' sahibini buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 83 yıl aradan sonra yeniden geleneksel hale getirdiği Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde kazanan belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un ev sahipliğinde Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda düzenlenen 2. Ulugazi Yağlı Güreşleri nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

1938’den beri ilk kez geçen yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde, 9’u altın kemerli başpehlivan olmak üzere yaklaşık 500 pehlivan güreşti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki gün süren turnuvanın yarı final eşleşmeleri öncesinde ve ödül töreninde birer konuşma yaptı.

GAZİ’NİN İSMİNİN OLDUĞU GÜREŞLERİN AĞA’SI MİLLETİMİZDİR

Yarı final müsabakaları öncesi konuşmasında güreşçileri selamlayan ve İstanbullulara hoş geldiniz diyen Başkan İmamoğlu, Ulugazi Yağlı Güreşleri’nin Atatürk'ün güreşin sevdirilmesi ve büyütülmesini arzusuyla başlayan tarihine değindi.

Geçmiş belge ve kayıtlardan ulaştıkları bilgilerle Atatürk’ün yadigarını yeniden hayata geçirdiklerini anımsatan İmamoğlu, “Çok da iyi oldu. Yıllar sonra İstanbul'da Ulugazi Yağlı Güreşleri’ni başlatmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Nice yıllar devam etmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı. Elmalı ve Kırkpınar gibi Türkiye’nin her köşesinde köklü tarihe sahip müsabakaların düzenlendiğini belirten İmamoğlu, “Ancak İstanbul, elbette güreşe ayrı bir renk, ayrı bir ivme kazandırabilir. İstanbul'daki ismi gereği Ulugazi Güreşlerinin ‘Ağalık’ yarışı yok. Çünkü Gazi’nin isminin olduğu yerde, o güreşlerin Ağa’sı milletimizdir” diye konuştu.