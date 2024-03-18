Ata Sporlu kızlar voleybolda Manisa'yı temsil edecek

Kısa süre önce genç kızlar voleybol Mani̇sa şampi̇yonu olan Ata Spor, yıldız kızlarda da hi̇ç maç kaybetmeden namağlup şampi̇yon olarak kulüp tari̇hi̇ni̇n en büyük başarısına i̇mza attı.MANİSA (İGFA) - Manisa Ata Spor Kulübü, 5-13 Mart tari̇hleri̇ arasında yıldız kızlar fi̇nal etabı olarak oynanan maçlarda sırasıyla Akhi̇sar Gücünü 3-0, Mani̇saBüyükşehi̇rbld sporu 3-0, Hasan Üzmez Spor Kulübünü 3-1, Serami̇ksan Spor Kulübünü 3-0 ve son olarak Soma Spor Kulübünü de 3-0 yenerek yıldız kızlar kategori̇si̇nde İl Şampi̇yonu olarak Manisa'yı Türki̇ye Şampi̇yonasın da temsi̇l etmeye hak kazandı.

Baştan sona tüm maçların da Ata Spor üstünlüğünde geçen fi̇nal etabındaki̇ 5 maçını da kazanan Ata Spor kulübü tüm raki̇pleri̇ni̇ de yenerek tartışmasız voleybol da tek söz sahi̇bi̇ olmayı başardı.

Şampi̇yon olan yıldız takımın baş antrenörü Sefer Meti̇n Yeşi̇löz maç sonu yaptığı değerlendirmede, Ata ailesi̇ne sonsuz teşekkür ederek, sporcuları tek tek kutladı. Amaçlarının Manisa'nın kızlarına sporu sevdi̇rmek ve bu kültür de onları hayata en i̇yi̇ şeki̇lde hazırlamak olduğunu belirtti.