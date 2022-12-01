TFF 3.Lig’de mücadele eden Artvin Hopaspor yeni stadına kavuşuyor. AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Kulüp Başkanu Lütfü Kolçak ve beraberindeki heyet Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret ederek yapılacak olan stat ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.ARTVİN (İGFA) - AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Hopa Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Artvin Hopaspor Kulüp Başkanı Lütfü Kolçak, AK Parti Hopa İlçe Başkanı İsmail Uzun, İl Genel Meclis Üyesi Hüsnü Çakır, Hopaspor Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Makar ile Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi Fatih Terbıyık ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette Hopa’ya yapılacak olan yeni stat ve spor yatırımları konuşuldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Hopa’ya modern bir stat yapmak için çalışmaların devam ettiğini ve ilçeye güzel bir stat kazandıracaklarını söyledi. Bakan Kasaopğlu yeni stat için mevcut stat yerinde inceleme yapılması için talimat verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasaoğlu’na gerçekleştirilen ziyareti değerlendiren Kulüp Başkanı Lütfü Kolçak, “Yıllardır Hopa ve takımımız için hayalini kurduğumuz stadımıza kavuşuyoruz. Stadımız artık proje aşamasına gelmiştir. Desteklerinden dolayı Bakanımız Muharrem Kasapoğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Bakanımızı ziyarette desteklerini esirgemeyen AK Parti Artvin Milletvekilimiz Erkan Balta’ya, Kaymakamımız Gürkan Üçüncü’ye, , AK Parti Hopa İlçe Başkanımız İsmail Uzun’a, İl Genel Meclis Üyemiz Hüsnü Çakır’a, Hopaspor Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal Makar ile Ticaret ve Sanayi Odası Üyemiz Fatih Terbıyık’a çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Bakan Muharrem Kasapoğlu’nun ziyareti sonrasında Artvin heyeti, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ile yemekte bir araya geldi.