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Artvin Hopaspor, Erbaaspor hazırlıklarına başladı

SPOR 17.05.2023, 17:04
Artvin Hopaspor, Erbaaspor hazırlıklarına başladı

TFF 3. Lig 3. Grup’un 34. Hafta maçında Merkür Holding Erbaaspor ile karşılaşacak Artvin Hopaspor bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.ARTVİN (İGFA) -  Ligin 33. Hafta maçında dün Bursa Yıldırımspor ile karşılaşan ve rakibi ile golsüz berabere kalan A.Hopaspor ara vermeden ligde haftasonu kendi sahasında Merkür Holding Erbaaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Osman Özdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusu ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Ekip son bölümde çift kale maç yaptı.

A.Hopaspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

A.Hopaspor ile Merkür Holding Erbaaspor 20 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’da Hopa İlçe Stadında karşılaşacak.

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