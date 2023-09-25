Armada Praxis Yalıkavakspor Avrupa Kupası'nda tur atladı
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci turu rövanş maçında rakibi Portekiz’in Ada De Sao Pedro Do Sul'u mağlup eden temsilcimiz Armada Praxis Yalıkavakspor bir üst tura yükseldi.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısını 13-12 önde kapatan Armada Praxis Yalıkavakspor, maçı da 30-25 kazanarak üçüncü tura yükselme başarısı gösterdi.
Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda dün oynanan ilk maçı Ada De Sao Pedro Do Sul 27-23'lük skorla kazanmıştı.
Dört temsilcimizin mücadele ettiği Avrupa Kupası'nda tur atlayan ilk temsilcimiz Armada Praxis Yalıkavakspor olurken; ilk maçlarını galibiyetle tamamlayan Konyaaltı Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Görele Belediyesi 30 Eylül'de rövanş maçlarını oynayacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|5
|15
|2. Galatasaray
|5
|13
|3. Rizespor
|6
|11
|4. Beşiktaş
|5
|10
|5. Trabzonspor
|5
|9
|6. Kayserispor
|6
|9
|7. Konyaspor
|6
|9
|8. Kasımpasa
|6
|9
|9. A.Demirspor
|5
|8
|10. Hatayspor
|5
|7
|11. Alanyaspor
|6
|7
|12. Ankaragücü
|6
|6
|13. Antalyaspor
|6
|6
|14. Karagümrük
|6
|6
|15. Sivasspor
|6
|6
|16. Pendikspor
|6
|4
|17. Başakşehir
|5
|3
|18. Gaziantep FK
|6
|3
|19. İstanbulspor
|4
|2
|20. Samsunspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|6
|12
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|4. Kocaelispor
|6
|12
|5. Manisa FK
|6
|11
|6. Keçiörengücü
|6
|11
|7. Bodrumspor
|5
|10
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Göztepe
|6
|8
|10. Şanlıurfaspor
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Sakaryaspor
|6
|5
|15. Giresunspor
|6
|4
|16. Altay
|5
|3
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|6
|15
|4. Tottenham
|6
|14
|5. Arsenal
|6
|14
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|6
|16
|2. Girona
|6
|16
|3. Real Madrid
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Atletico Madrid
|5
|10
|6. Valencia
|6
|10
|7. Rayo Vallecano
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|9
|9. Cadiz
|6
|8
|10. Real Betis
|6
|8
|11. Osasuna
|6
|7
|12. Villarreal
|6
|7
|13. Getafe
|6
|7
|14. Deportivo Alaves
|6
|6
|15. Las Palmas
|6
|5
|16. Mallorca
|6
|5
|17. Sevilla
|5
|4
|18. Celta Vigo
|6
|4
|19. Granada
|6
|3
|20. Almeria
|6
|2