Armada Praxis Yalıkavak, Avrupa Kupası çeyrek finalinde Benfica ile eşleşti
Hentbolda temsilcimiz Armada Praxis Yalıkavak'ın mücadele edeceği EHF Kadınlar Avrupa Kupası, çeyrek final ve yarı final kuraları, Almanya'nın Köln kentinde EHF Erkekler EURO 2024'ün oynandığı LANXESS Arena'da çekildi.
MUĞLA (İGFA) - Armada Praxis Yalıkavak, çeyrek finalde Portekiz'in Sport Lisboa e Benfica takımı ile karşılaşacak. Temsilcimiz tur atlaması halinde yarı finalde, MSK IUVENTA Michalovce (Slovakya) / Cabooter HandbaL Venlo (Hollanda) çeyrek final eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Armada Praxis Yalıkavaspor'un ilk maçını deplasmanda oynayacağı çeyrek finalde ilk karşılaşmalar 9/10 Mart'ta, rövanşları ise 16/17 Mart'ta yapılacak. Yarı final ilk maçları 20/21 Nisan, rövanşları ise 27/28 Nisan tarihlerinde oynanacak.
EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final eşleşmeleri:
MSK IUVENTA Michalovce (Slovakya) / Cabooter HandbaL Venlo (Hollanda)
ATTICGO Bm Elche (İspanya) / HC Gjorche Petrov-WHC Skopje (K.Makedonya)
KH-7 BM. Granollers (İspanya) / Rocasa Gran Canaria (İspanya)
Sport Lisboa e Benfica (Portekiz) / Armada Praxis Yalıkavaspor (Türkiye)
EHF Kadınlar Avrupa Kupası yarı final eşleşmeleri:
-KH-7 BM Granollers (İspanya)/Rocasa Gran Canaria (İspanya) galibi ile ATTICGO Galibi Bm Elche (İspanya) / HC Gjorche Petrov-WHC Skopje (K.Makedonya) galibi.
-MSK IUVENTA Michalovce (Slovakya) / Cabooter HandbaL Venlo (Hollanda) galibi ile Sport Lisboa Benfica (Portekiz) / Armada Praxis Yalıkavaspor (Türkiye) galibi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|21
|54
|2. Galatasaray
|21
|54
|3. Trabzonspor
|21
|37
|4. Beşiktaş
|21
|35
|5. Rizespor
|21
|32
|6. A.Demirspor
|21
|30
|7. Antalyaspor
|21
|30
|8. Kayserispor
|21
|29
|9. Kasımpasa
|21
|29
|10. Başakşehir
|21
|27
|11. Sivasspor
|21
|26
|12. Ankaragücü
|21
|25
|13. Alanyaspor
|21
|25
|14. Gaziantep FK
|21
|22
|15. Samsunspor
|21
|22
|16. Karagümrük
|21
|21
|17. Hatayspor
|21
|21
|18. Konyaspor
|21
|20
|19. Pendikspor
|21
|19
|20. İstanbulspor
|21
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|45
|2. Göztepe
|19
|38
|3. Kocaelispor
|19
|36
|4. Ahlatçı Çorum FK
|19
|33
|5. Bodrumspor
|19
|32
|6. Sakaryaspor
|19
|32
|7. Gençlerbirliği
|19
|31
|8. Bandırmaspor
|19
|30
|9. Boluspor
|19
|26
|10. Manisa FK
|19
|23
|11. Erzurumspor
|19
|23
|12. Ümraniye
|19
|23
|13. Keçiörengücü
|19
|20
|14. Adanaspor
|19
|20
|15. Şanlıurfaspor
|19
|19
|16. Tuzlaspor
|19
|19
|17. Altay
|19
|11
|18. Giresunspor
|19
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|48
|2. M.City
|20
|43
|3. Arsenal
|21
|43
|4. Aston Villa
|21
|43
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|21
|35
|7. Brighton
|21
|32
|8. M. United
|21
|32
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|21
|29
|12. Bournemouth
|20
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Brentford
|20
|22
|15. Crystal Palace
|21
|21
|16. Nottingham Forest
|21
|20
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|21
|52
|2. Real Madrid
|20
|51
|3. Barcelona
|20
|44
|4. Atletico Madrid
|20
|41
|5. Athletic Bilbao
|21
|41
|6. Real Sociedad
|21
|35
|7. Valencia
|21
|32
|8. Las Palmas
|21
|31
|9. Real Betis
|21
|31
|10. Getafe
|20
|26
|11. Osasuna
|20
|25
|12. Deportivo Alaves
|21
|23
|13. Rayo Vallecano
|20
|23
|14. Villarreal
|21
|20
|15. Mallorca
|21
|20
|16. Celta Vigo
|21
|17
|17. Sevilla
|21
|16
|18. Cadiz
|21
|15
|19. Granada
|21
|11
|20. Almeria
|21
|6