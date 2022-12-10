Arjantin Hırvatistan'ın rakibi oldu

Arjantin Hollanda karşısında penaltılarla kazandı ve yarı finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu.İSTANBUL (İGFA) - Dünya Kupası'ndaki ikinci çeyrek final karşılaşmasında 35. dakikada Molina Arjantin`i 1-0 öne geçiren isim oldu. Arjantin, Hollanda karşısında Messi'nin 73. dakikadaki penaltı golüyle 2-0 öne geçti.

Daha sonra Hollanda ise 83. dakika ve 90+'da Weghorst'un iki golüyle ile yanıt verdi. Ancak Arjantin, penaltılarda maçı kazanıp, yarı finalde Hırvatistan'ın rakibi olmaya hak kazandı.

Arjantin, normal süresi 2-2 tamamlanan çeyrek final maçında Hollanda’yı penaltılarla 4-3 yenerek yarı finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu.

Hatırlanacağı gibi günün ilk maçında da Hırvatistan, normal süresi 0-0 ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta penaltı vuruşlarında Brezilya'yı eleyerek yarı finale çıkmıştı.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1601340916253749248