Arda Kuş Keşan İdmanyurdu’nda

Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele eden Keşan İdmanyurdu, transferde son olarak Arda Kuş ile anlaştı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA) Arda Kuş’un takıma büyükkatkı sağlayacağına dikkat çeken kulüp yetkilileri “Keşan Futbolu’nun altın çocuğu Arda Kuş’la anlaştık. Her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi.