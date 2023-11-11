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Arda Kuş Keşan İdmanyurdu’nda
SPOR 11.11.2023, 15:07
Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele eden Keşan İdmanyurdu, transferde son olarak Arda Kuş ile anlaştı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA) Arda Kuş’un takıma büyükkatkı sağlayacağına dikkat çeken kulüp yetkilileri “Keşan Futbolu’nun altın çocuğu Arda Kuş’la anlaştık. Her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi.
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|P
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|13
|32
|2. Real Madrid
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|3. Barcelona
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