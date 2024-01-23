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Antrenman yaptığı sahayı gençlere kazandırdı

SPOR 23.01.2024, 13:43
Antrenman yaptığı sahayı gençlere kazandırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da üniversite yıllarında antrenman yaptığı Yedikule Spor Tesisleri, kurum tarafından baştan aşağı yeniledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zeytinburnu ve Fatih ilçeleri sınırında bulunan Yedikule Spor Tesisleri’ni baştan aşağı yeniledi.

İstanbul spor tarihinde önemli bir yere sahip olan tesis, “Yedikule Gençlik Spor Tesisi” adıyla yeniden hizmete girdi. Tesisin yeniden açılışı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İmamoğlu ve Polat, saha içerisinde, farklı branşlarda faaliyet gösteren spor kulüplerine üye çocuklarla renkli sohbetler gerçekleştirdi. Bu sırada Polat, İmamoğlu’na, Türk futbolunun unutulmaz sol açıklarından merhum Metin Kurt’un da eski bir Yedikulespor yöneticsi olduğunu bilgisini paylaştı. Bunun üzerine İmamoğlu, “Metin Kurt hem özel bir sporcu hem de hak ve hukuk koruma konusunda, sadece futbol değil, bütün Türkiye'de özel bir konuma sahip. Arkadaşlarım inceliyorlar, baksınlar. Böylesi değerli bir ismin burada yaşatılması güzel olur. Metin Kurt çok özel bir insan” dedi. Sporcu gençlerle anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu, Yedikule Gençlik Spor Tesisi’nde, Fatih Vatanspor ve Zeytinburnu Telsizspor kadın futbol takımları arasında oynanan ve Süper Lig hakemi Kürşat Filiz’in yönettiği maçın başlama vuruşunu yaptı.

Başkan İmamoğlu, başlama vuruşunun ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da saha dışında yanıtladı.

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