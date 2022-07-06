Antalyasporlular Günü kutlanacak

7 Temmuz Antalyasporlular Günü Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 07 Gençlik Taraftar Grubu işbirliği ile Boğaçayı’nda düzenlenen etkinlikle kutlanacak.

ANTALYA (İGFA) - 2 Temmuz’da Kırmızı Beyazlı takımın kuruluşunun 56. Yılını kutlayan Antalyaspor taraftarları şimdi de 7 Temmuz’da Antalyasporlular Günü’nü kutlamaya hazırlanıyor Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 07 Gençlik Taraftar Grubu işbirliğiyle 7 Temmuz Perşembe günü Boğaçayı Köprüsü’nde Antalyasporlular Günü etkinliği düzenlenecek. Saat 21.00’de başlayacak etkinlik, Antalyasporlu taraftarları bir araya getirecek. Antalya’nın Süper Lig’deki temsilcisi Antalyaspor taraftarları gecede Boğaçayı Köprüsü’nü kırmızı beyaza bürüyecek. DJ Ersin’in coşkulu müzikleriyle renklenecek gecede görsel şovlarla da yer alacak.