Antalyaspor’a sponsor desteği

Bitexen ve Antalyaspor devam eden sponsorluk anlaşmasının kapsamını genişletti. Bitexen, yeni iş birliği kapsamında bir sezon boyunca Antalyaspor’un isim ve forma kol alt sponsoru oldu.ANTALYA (İGFA) - 2023-2024 futbol sezonunu kapsayacak iş birliği için Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Gülel, Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abide Gülel ve Bitexen Kurumsal İletişim ve Spor İçeriklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı M. Ozan Erdoğ’un katılımıyla bir imza töreni düzenlendi.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bitexen Kurumsal İletişim ve Spor İçeriklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı M. Ozan Erdoğ, “Bitexen olarak hem token arzı hem de sponsor olarak futbol ve basketbol kulüplerimize önemli düzeyde finansman desteği sağlamaya devam ediyoruz. Spor alanı bizim için çok kıymetli. Hedeflerimizi geniş yelpazede paydaşlara destek sağlamak ve teknolojik alt yapımızın gücünü kullanabileceğimiz alanlarda kaynak yaratmak olarak belirledik. Spor her zaman önceliğimiz olacak. Son yıllarda yaptığımız çalışmalar ile açtığımız yolda birçok yeni kurumun da Türk sporuna yatırım yapmaya başladığını görüyoruz. BAntalyaspor ile 3 sezondur devam eden sponsorluklarımız vardı. Ayrıca Bitexen’de listelediğimiz Akrep Token ile de Antalyaspor’umuz dijital varlık ekosisteminde güzel bir ivme kazandı. Önümüzdeki sezon için isim ve forma kol alt sponsoru olarak bu iş birliğimizi daha da ileriye taşıyoruz. Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Gülel başta olmak üzere yeni anlaşmamızın tüm Antalyaspor taraftarına ve sporseverlere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Gülel ise 2023-2024 futbol sezonunda Antalyaspor’un isim ve forma alt kol sponsoru olan Bitexen’e teşekkür ederek, iki kurum arasındaki iş birliği anlaşmasının Bitexen ve Antalyaspor’a hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Bitexen’in Antalyaspor’a sağladığı sponsorluk desteğinin kulübün ekonomisine önemli katkı sunacağını belirten Gülel, “Lig boyunca mücadelemizde Bitexen’i yanımızda görmekten büyük mutluluk duymaktayız. Türk futboluna ve Antalyaspor’a desteklerinden dolayı Bitexen’e teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim.” şeklinde konuştu.

Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abide Gülel ise imza töreninde yaptığı konuşmada, Bitexen ile sadece isim sponsorluğu alanında değil, birçok alanda iş birliği yaptıklarını belirterek, “Akrep Token’in değeri, isim sponsorluğunun açıklanması ile birlikte yüzde 25 artış yaşandı. Bu anlaşma ile hem Bitexen için hem Antalyaspor için iyi bir anlaşma olacağını düşünüyorum. Her iki tarafa da hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı. İmza töreninin sonunda Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Gülel ve Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Abide Gülel, günün anısına Bitexen Kurumsal İletişim ve Spor İçeriklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı M. Ozan Erdoğ’a üzerinde adının yazılı olduğu bir Antalyaspor forması hediye etti.