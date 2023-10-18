Antalya Muratpaşa'da tenis turnuvası başladı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı dolayasıyla gerçekleştirdiği “100. Yıl Cumhuriyet Tenis Turnuvası” başladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa'da 27 Ekim’e kadar devam edecek turnuva ASTUR ve OYAK spor tesislerinde gerçekleşiyor. 382 kişinin mücadele ettiği turnuvanın sonunda sporcular kupa ve madalyalarla ödüllendirilecek.

Diğer yandan, Murapaşa Belediyesi’nin falezlerden 1853 metre yükseklikteki Feslikan Yaylası’na sürecek Toros Keçisi 100. Yıl Antalya Tırmanış Yarışı da pazar günü gerçekleşecek.

Farklı kategorilerde 500’e yakın sporcunun pedal çevirmesi beklenen etkinlikte, 22 kilometresi tırmanış olmak üzere 50 kilometrelik parkur kat edilecek. Katılımcıların yol ya da dağ bisikletiyle katılabildiği yarış, Muratpaşa Belediyesi Atatürk Kent Meydanı'ndan saat 09.00’da başlayacak.