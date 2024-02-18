Antalya Muratpaşa'da ilkbahar dönemi kursları başladı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 2024 yılı ilkbahar dönemi spor okulları kapsamında, çocuk ve yetişkin gruplar için kentin 19 ayrı noktasında 23 ayrı branşta kurs açtı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın sporda toplumcu yaklaşım modelinin en büyük organizasyonlarından biri olan spor okullarında ilkbahar dönemi başladı.

5 Şubat’ta başlayan eğitimler 14 Haziran'da sona erecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin, ilkbahar dönemi kapsamında spor okullarında açtığı 23 branşın içerisinde ise futbol, voleybol, basketbol, tenis, badminton gibi spor dallarının yanı sıra boks, kick boks, judo, karate gibi savunma sporları da yer alıyor. Ayrıca yüzme, su cimnastiği gibi su sporları ve son dönemde özellikle kadınlar tarafından tercih edilen yoga, pilates, squash, aerobik gibi dallarda da eğitimler veriliyor.