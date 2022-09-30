Antalya Kumluca'da kurbanlı şampiyonluk duası
Antalya'da Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Kumluca Belediyespor’da yeni sezon öncesi kurban kesilerek, takımın başarısı için dua edildi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya'da futbolcuları ve kulüp yönetimini ziyarete eden Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Başkan Yardımcıları Osman Duran ve Ahmet Alagöz ile birlikte, haftaya yapılacak ilk maç öncesi onlara moral verdi.
Geçen yıl Antalya’da Süper Amatör Lig’de şampiyon olan Kumluca Belediyespor Bölgesel Amatör Lig’de ilk maçını Keçiborlu spor ile yapmaya hazırlanıyor.
Başkan Köleoğlu ,Kumluca Belediyespor’un hedefinin geçen yıl olduğu gibi bu yılda şampiyon olarak bir üst lige çıkmak olduğunu ve takıma çok güvendiğini belirtti.
Takımın başarısı ve kazasız belasız bir sezon geçirmesi için edilen duanın ardından kurban kesimi yapıldı.
Başkan Köleoğlu, şampiyonluk yolunda o sene bu sene diyerek, BAL'da şampiyon olarak Kumluca’ya kupayı getireceklerini söyledi.
Santrafor Oyuncusu Hakan Doğan, Kumluca Belediyespor’u 3.cü Lig’e çıkartma hedefiyle mücadelelerini sürdürdüklerini kaydetti.
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