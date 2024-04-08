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Antalya'dan İstanbul'a eşsiz yarış

21 Nisan’da Antalya’da Başlayacak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tarihinde ilk kez, final etabı “istanbul-istanbul” 28 Nisan Pazar Günü Beşiktaş Meydanı’ndan start alacak

SPOR 08.04.2024, 16:54
Antalya'dan İstanbul'a eşsiz yarış

21 Nisan’da Antalya’da Başlayacak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tarihinde ilk kez, final etabı “istanbul-istanbul” 28 Nisan Pazar Günü Beşiktaş Meydanı’ndan start alacak.İSTANBUL (İGFA) - Antalya, Kemer, Kalkan-Kaş, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, Manisa (Spil Dağı), Çeşme, İzmir, İstanbul…8 gün, 8 etapta, 1.188 kilometrelik masalsı parkurunda, dünya yıldızlarının yer aldığı 25 Takım; Akdeniz ve Ege Bölgeleri üzerindeki Türk turizminin kalbi olan şehirlerden geçerek kültür başkenti güzel İstanbul’a Türkiye’nin muhteşem güzelliklerini ve kadim tarihini sergilemek için gün sayıyor…

 

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen İl Koordinasyon toplantılarında etaplarda yapılan güncellemeler:

 

·      TUR 2024’ün güncellenen etaplarıyla toplam kilometresi 1.188 oldu.

·      21 Nisan’da dev organizasyonun startı Antalya Düden Park, Finish ise Atatürk Parkı olacak. 

·      27 Nisan İzmir-İzmir Etabı, Çeşme – İzmir (Karşıyaka) olarak revize edildi. Çeşme Kalesi dev organizasyona ev sahipliği yapacak…

·      28 Nisan’daki İstanbul Etabı saat 11:00’de Beşiktaş Meydanı’ndan  başlayacak, Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek. 

 

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 59.yılında 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. 

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen İl Koordinasyon toplantıları ile tüm detayları tamamlanan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu,  tüm sporseverleri, aileleri, gençleri, çocukları dev organizasyonun coşkusuna ortak olmaya davet ediyor.  59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda bu yıl sporseverleri etaplar sırasında dolu dolu bir program bekliyor. Etaplarda Start ve Finish alanlarında ve parkur boyunca en üst düzeyde rekabete sahne olacak bisiklet yarışının heyecanı yanı sıra bu yıl farklı etkinlikleriyle bisiklet kültürünü ve sevgisini Türkiye’nin her yerine yaymayı hedefliyor.   

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından izleyiciler için hazırlanan programda yer alan Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı “Güvenli Bisiklet” parkuru, Fethiye-Marmaris etabında 23 Nisan’da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türk bayrakları eşliğinde “TUR 2024 Bisiklet ve Gelecek Çocuk Şenliği”, Manisa Spil Dağı’nda Manisa Mesir Şenlikleri kapsamında 11 ülkeden gelen çocukların gösterileri, geleneksel Mesir Saçımı Töreni, Belediyelerin birbirinden renkli tanıtım standları, coşkulu Bando ekipleri ve sempatik Folklor gösterileri  ile geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Artistik Bisikletin Süperstarı Dünya Şampiyonu Viola Brand’in etaplardaki nefes kesen gösterileri 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na renk katacak.

Tur Tarihinde İlk Kez Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 28 Nisan, Pazar günü İstanbul-İstanbul Etabı’nda Beşiktaş Meydanı’ndan Start Alacak

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen İl Koordinasyon toplantılarında etaplarda yapılan güncellemeler:

·       TUR 2024’ün güncellenen etaplarıyla toplam kilometresi 1.188 oldu.

·       21 Nisan’da dev organizasyonun startı Antalya Düden Park, Finish ise Atatürk Parkı olacak. 

·       27 Nisan İzmir-İzmir Etabı, Çeşme – İzmir olarak revize edildi. Çeşme Kalesi dev organizasyona ev sahipliği yapacak…

·       28 Nisan’daki İstanbul Etabı saat 11:00’de Beşiktaş Meydanı’ndan başlayacak, Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek.

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