Antalya'da çocuklar telefonu bırakıp spora koşuyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin ücretsiz cimnastik kursuyla, çocuklar telefonu bırakıp derse koşuyor.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği cimnastik eğitimine 4-5 yaş ve 6-7 yaş çocuklardan oluşan toplam 7 grup derse katılıyor.

Her grubun 2 gün katıldığı kursta çocukların esneklik, kuvvet, koordinasyon, denge, motor becerilerinin kazandırılmasının yanı sıra grup uyumu, liderlik ve özgüven becerilerinin kazanımı da sağlanıyor.

Öncelikli amaçlarının çocukların özbenliğiyle ilgili hayat disiplini oluşturmak olduğunu söyleyen antrenör Doğan “Çocukların motor gelişimini sağlamak ve yetenekli olan çocuklarımızı kendi kulübümüze veya başka branşlara yönlendirmek amacımız” dedi. Çocukların başlangıçta çekinerek geldikleri derslere telefonlarını bırakıp koşarak gelmelerinin en büyük mutluluğu olduğunu belirten Doğan “Telefon bağımlısı bir öğrencimiz vardı. Ama artık ‘Haydi derse giriyoruz’ deyip telefonunu dedesine verip ve dersimize dahil oluyor. Benim için en büyük gelişim bu” diye konuştu.

5 yaşındaki kızını düzenli olarak cimnastik kursuna getiren Hatice Gül Ezgi ise eğitimin ardından kızının özgüveni ve sosyalleşmesinde artış gözlemlediğini dile getirdi. Ezgi 3 yaşındaki oğlunu da belediyenin cimnastik kursuna getireceğini belirtti. Ekonomik şartların ağırlaşmasından dolayı belediyenin ücretsiz kurslarını tercih ettiğini söyleyen Ezgi “Belediyemizin sunduğu olanaklar ücretli derslerden daha faydalı diye düşünüyorum. Her kesimden insan daha fazla gelebiliyor” diye konuştu.